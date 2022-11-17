Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Endonezyalı mevkidaşı Joko Widodo, Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Zirvesi'nin ardından ikili görüşme gerçekleştirdi.

Liderler görüşmenin ardından yayımladıkları 15 maddelik ortak açıklamada, tarafların, gelecek 5 yılda çok sayıda alanda işbirliğini geliştirmeye yönelik planı kabul ettiği ve "iki ülke arasında bölgesel ve çok taraflı sorunlarda stratejik koordinasyonun geliştirilmesi" konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

Açıklamada, tarafların denizlerde bilimsel araştırma ve çevre koruma, seyrüsefer güvenliği, denizcilik altyapısını geliştirme, afet önleme ve yardım alanlarında birlikte çalışma konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Endonezya'nın en büyük ticari ortağı

Çin, Endonezya'nın en büyük ticari ortağı ve aynı zamanda en büyük yabancı yatırım kaynaklarından biri konumunda bulunuyor.

Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2021'de önceki yıla göre yüzde 58,6 artışla 124,4 milyar dolara ulaştı.

Ülke ana karasındaki şirketler, geçen yıl Singapur ve Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin ardından Endonezya'ya yapılan yabancı yatırımlarında üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan iki ülkenin Güney Çin Denizi'nde egemenlik ihtilaflarından kaynaklanan anlaşmazlıkları bulunuyor. Cakarta yönetimi, münhasır ekonomi bölge (MEB) ilan ettiği ihtilaflı sulardaki Çin varlığından rahatsızlığı sıkça dile getiriyor.