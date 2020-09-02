Çin’den Avusturalya’ya arpa şoku geldi. Pekin yönetimi Avusturalya’nın en büyük tahıl ihracatçısından alımı durdurdu.

Açıklama Çin Gümrük İşleri İdaresinden geldi.

Avusturalyalı şirketin gönderdiği ürünlerde zararlı böcek bulunduğu belirtilerek arpa ithalatının durdurulduğu duyuruldu.

Söz konusu şirket ürünlerini savunurken, iddiaları destekleyecek bir delil olmadığını savundu.

Şirket Avusturalya hükümetiyle birlikte karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

Ticaret hacminin azalması bekleniyor

İki ülke arasındaki arpa ticareti geçtiğimiz aylarda ek tarifelere konu olmuştu. Pekin yönetimi Avusturalya’dan ithal edilen arpaya yüzde seksen gümrük tarifesi getirdi. Ek tarifelerin ardından ticaret hacminin azalması bekleniyor.

Arpa ithaline getirilen yasağın iki ülke arasındaki gerginliği arttıracağı tahmin ediliyor. Pekin ve Kanberra hükümetleri son dönemde bölgesel ve ikili konular üzerinden birbirlerini suçluyor.

Güney Çin Denizi’ndeki sınır anlaşmazlığından Hong Kong’daki gelişmelere kadar bir çok konuda taraflar birbirine ters politika yürütüyor.