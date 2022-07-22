Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin Devlet Başkanı Şi'den Biden'a "geçmiş olsun" mesajı
[Fotograf: AFP]
Çin Devlet Şi Cinping, COVID-19'a yakalanan ABD'li mevkidaşı Joe Biden'a "geçmiş olsun" mesajı gönderdi.
Şi, Biden'ın koronavirüs enfeksiyonu geçirdiğini öğrenmesinin ardından ABD Devlet Başkanı'na sempatilerini ilettiği mesajında en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diledi.
Çin-ABD ilişkilerinde gerilimlerin olduğu son dönemde, iki kez telefonda, iki kez de çevrim içi görüşen liderlerin gelecek haftalarda yeni bir çevrim içi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Etiketler: Joe Biden
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