Şi, Biden'ın koronavirüs enfeksiyonu geçirdiğini öğrenmesinin ardından ABD Devlet Başkanı'na sempatilerini ilettiği mesajında en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diledi.

Çin-ABD ilişkilerinde gerilimlerin olduğu son dönemde, iki kez telefonda, iki kez de çevrim içi görüşen liderlerin gelecek haftalarda yeni bir çevrim içi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.