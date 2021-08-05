Delta varyantının ardından Çin, aylar sonra en kötü dönemini geçirmeye başladı.

Salgınını kontrol altına almak isteyen Pekin hükümeti, seyahat kısıtlamalarını önemli ölçüde sıkılaştırdı ve ulaşım yollarını kapattı.

Uçuşlar iptal edildi ve bir düzineden fazla demiryolu hattı askıya alındı. Tüm eyaletlerde halka yerlerinde kalmaları tavsiye edildi.

Nanjing ve Yangzhou tüm iç hat uçuşlarını iptal ederken, Pekin 13 demiryolu hattını askıya aldı ve 23 istasyondan gelen uzun mesafe bilet satışlarını durdurdu.

Yangzhou, Wuhan ve selden etkilenen Zhengzhou şehri COVID-19 testlerine başladı.

Zhengzhou, tüm insanların şehri terk etmek için negatif bir test sonucu göstermesini şart koşuyor.

31 ilin yönetimleri yüksek düzeyde virüsün daha fazla bulaşmasını engellemek amacıyla bölge sakinlerine, gerekmedikçe bölgelerinden ayrılmamalarını tavsiye etti.

Son salgın, Başkent Pekin ve Wuhan da dahil olmak üzere 25 şehirde, geçen yıl ilk salgından bu yana ilk kez 400'den fazla kişiye bulaştı. 31 ilin 17'sinde vaka tespit edildi.

Wuhan'ın tüm 11 milyon sakinine test uygulanacak.

Halkın çoğu aşılanmış durumda

Sağlık yetkilileri, Çin'deki insanlara 1,7 milyardan fazla yurt içinde üretilen aşının uygulandığını söylüyor.

Tamamen aşılanmış yetişkinlerin oranı hakkında kamuya açık bir istatistik yok, ancak geçen ay devlet medyası bunun en az yüzde 40 olduğunu söyledi.

Geçen ay Guangxi bölgesindeki ve Hubei'deki Jingmen kentindeki yetkililer, 12 ile 17 yaş arasındaki çocukları aşılamaya başlayacaklarını duyurdu.



