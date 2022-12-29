Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle uluslararası uçuşlara getirilen sefer ve yolcu sayısı kısıtlamalarının, 8 Ocak 2023'ten itibaren uygulanmayacağı belirtildi.

Buna göre, hava yolu şirketlerine Çin'den yurt dışı güzergahlara ve yurt dışından Çin'e haftada yalnızca bir uçuş hakkı tanıyan ve uçuşlardaki doluluk oranını yüzde 75 ile sınırlayan tedbirler yürürlükten kaldırılacak.

Yerli ve yabancı hava yolu şirketleri, ikili hava taşımacılığı anlaşmaları uyarınca dış hatlarda seferlerini sürdürebilecek.

Öte yandan, Çin otoritelerinin ülkeye gelen dış hat seferlerindeki vaka sayısına göre "riskli" saydığı seferleri askıya almasını öngören uygulamaya da son verilecek. Uçuş personeli için kapalı devre çalışma, test ve karantina zorunlulukları kaldırılacak.

Sivil Havacılık İdaresi, yerli ve yabancı hava yolu şirketlerinin uluslararası tarifeli uçak seferleriyle ilgili başvurularının aşamalı olarak kabul edilmeye başlanacağını bildirirken uluslararası uçuş kapasitesinin, 2023 yılı yaz ve sonbahar aylarında salgın öncesi düzeyi yakalaması hedefleniyor.

Çin, COVID-19 salgının başlarında, Mart 2020'de yayımladığı talimatla, uluslararası uçuşlara kısıtlama getirmişti.

Yurt dışı seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı duyurulmuştu

Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık'ta, COVID-19'un 8 Ocak 2023'ten itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu.

Yeni uygulamayla yurt dışından gelen yolcuların, seyahat öncesi Çin'in büyükelçilik ve konsolosluklarından sağlık kodu almak zorunda olmayacağı, varışlarında pozitif olsalar dahi merkezi karantinada tutulmayacakları bildirilmişti.