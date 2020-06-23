Xinhua'daki habere göre, BDS'nin son uydusu ülkenin Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinden Long March (Uzun Yürüyüş) 3B tek taşıyıcı roketiyle uzaya gönderildi.

BDS'nin direktörü Yang Çangfeng, Çin Merkezi Televizyonuna (CCTV) yaptığı açıklamada Beidou ailesinin 55'inci uydusunun başarılı şekilde fırlatıldığını belirtti.

Beidou sistemi, geleneksel konumlandırma navigasyonu, uydu tabanlı geliştirme, hassas konumlandırma hizmetleri, arama-kurtarma ve kısa mesaj iletişim hizmetleri sunuyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Kuzey Yıldızı Navigasyon Sistemi

Çin'in nihai aşamada küresel konumlandırma sistemi kurma hedefiyle yürüttüğü Beidou Navigasyon Sistemi'nin uyduları Beidou-1, Beidou-2 ve Beidou-3 olmak üzere 3 aşamalı bir projeden oluşuyor.

Proje çerçevesinde uzaya gönderilen Beidou-1 uyduları Çin'e, Beidou-2 uyduları Çin ve bölge ülkelerine, Beidou-3 uyduları da dünya geneline navigasyon hizmeti verecek.

Çin, Beidou Navigasyon Sistemi ile ABD'nin "GPS", Rusya'nın "GLO NASS", Avrupa'nın ise "Galileo" küresel navigasyon uydu sistemleriyle rekabet edecek.