Örgütün, nasyonal sosyalist bir yerleşke kurma projesi yürüttüğü açıklandı.

Ülkede bu yıl 3 aşırı sağcı örgüt kapatıldı.

Almanya'da aşırı sağcıların 2019'da düzenlediği 2 saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'de de bir asker, birliğine ait bilgileri satanist Neo-Nazi örgütle paylaştığı gerekçesiyle tutuklandı.

Ethan Mezler'in, paylaştığı bilgilerle, birliğine yönelik saldırı düzenlenmesini sağlamayı amaçladığı bildirildi.

22 yaşındaki askerin, birliğin güvenliğine ait birçok gizli bilgiyi terör örgütü El Kaide’nin bir üyesiyle paylaştığı da açıklandı.

Mezler'in daha sonra kendi isteğiyle teslim olduğu ve suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Şüpheli asker, 6 suçlamadan 3 kez müebbet ve 45 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.