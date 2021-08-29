Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 08:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin bandıralı 2 gemi, Japonya kara sularına girdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çin bandıralı 2 sahil güvenlik gemisi, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdi. Uyarıların ardından gemiler bölgeden ayrıldı.
Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait gemiler Japon ulusal kara sularını ihlal etti.
Söz konusu gemiler, tartışmalı Senkaku Adaları'na yaklaşarak, bölgede avlanan Japon balıkçı teknelerini rahatsız etti.
Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu, Çin'e ait gemiler bölgeden ayrıldı.
Tartışmalı adalar
Doğu Çin Denizi’nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.
Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.
Etiketler: Çin Japonya Sahil Güvenlik
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