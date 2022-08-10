Çin'de Şinhua'nın haberine göre, aralarında "Jilin-1 Goafen 03D09" ve "Yunyao-1 04-08" uydularının olduğu uydu grubu, Long March-6 taşıyıcı roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bilgisi verildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle yapılan 432'nci başarılı uzay görevi oldu.