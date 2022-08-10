Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin 16 uyduyu uzaya yolladı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Çin, yer ve atmosfer gözlem uydularından oluşan 16 uyduyu dünya yörüngesine gönderdi.
Çin'de Şinhua'nın haberine göre, aralarında "Jilin-1 Goafen 03D09" ve "Yunyao-1 04-08" uydularının olduğu uydu grubu, Long March-6 taşıyıcı roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bilgisi verildi.
Fırlatış, Long March roketleriyle yapılan 432'nci başarılı uzay görevi oldu.
Etiketler: Çin Uzay Çalışmaları
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