Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 07:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cibuti'de görev yapan iki Japon askeri COVID-19'a yakalandı
Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de görev yapan Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri mensubu iki asker koronavirüse yakalandı.
Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cibuti'de görevli iki Japon askerinin ateş ve baş ağrısı şikayetleri üzerine yapılan COVID-19 testleri pozitif çıktı.
20 kişi karantinaya alındı
Biri 20'li, diğer 30'lu yaşlarda olan iki GSDF personeliyle temaslı olduğu düşünülen 20 kişi karantinaya alındı.
Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'nu bağlayan Aden Körfezi ve Somali açıklarında korsanlıkla mücadele yürüten Cibuti'deki üssün korunmasında yaklaşık 80 GSDF personeli görev yapıyor.
Etiketler: Koronavirüs
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