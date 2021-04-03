Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cibuti'de görevli iki Japon askerinin ateş ve baş ağrısı şikayetleri üzerine yapılan COVID-19 testleri pozitif çıktı.

20 kişi karantinaya alındı

Biri 20'li, diğer 30'lu yaşlarda olan iki GSDF personeliyle temaslı olduğu düşünülen 20 kişi karantinaya alındı.

Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'nu bağlayan Aden Körfezi ve Somali açıklarında korsanlıkla mücadele yürüten Cibuti'deki üssün korunmasında yaklaşık 80 GSDF personeli görev yapıyor.

