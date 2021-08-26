Dünyanın posta politikalarından sorumlu bir Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Evrensel Posta Birliği (UPU), İngiltere pullarının Chagos Adaları'nda kullanılmasını engellemek için oy kullanıldı.

Adalardan ulaşacak tüm gönderilerde Morityus pullarının olması kararlaştırıldı.

İngiltere ise güvenlik nedeniyle adalarda kontrolü bırakmayacağını açıkladı.

İngiltere izole ediliyor

Ancak İngiliz medyası, UPU'nun bu pulları dünya çapında yasa dışı hale getirmek için neredeyse oy birliğiyle aldığı kararın İngiltere'ye bir "darbe" olduğunu ve Chagos Adaları üzerindeki artan izolasyonunun bir başka işareti olduğunu vurguladı.

Bir sonraki adımın Morityus'un bölge üzerinde uluslararası uçuşları yasaklamaya çalışması olabileceği belirtiliyor.

Yönetimin Morityus'a devri

Uluslararası Adalet Divanı, 25 Şubat 2019'da İngiltere'nin Hint Okyanusu'nda bulunan Chagos Takımadaları'nı Morityus'a iade etmesini tavsiye etmişti.

BM Genel Kurulu da 22 Mayıs 2019'da, İngiltere'den takımadaların kontrolünü 6 ay içinde bırakarak burayı Morityus'a devretmesini talep etmişti.

Bu kararların ardından Morityus Meclisi aynı yıl temmuz ayında, Chagos Takımadaları'nın kendi yönetimine geçmesi kararını almıştı.

Ada ülkesi Morityus Cumhuriyeti

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkelerinden olan Morityus Cumhuriyeti 1598'de Hollanda, 1715'te Fransa sömürgesi oldu. Morityus 1814'teki Paris Anlaşması ile İngiltere hakimiyetine girdi.

Yaklaşık 150 yıl bu adaları sömüren İngiltere, BM baskısıyla 1968'de Morityus'a bağımsızlığını vermeden 3 yıl önce, Chagos Takımadaları'nı ülkeden ayırarak elinde tuttu.

Chagos'un yanı sıra Aldabra, Farquhar ve Desroche adalarını da Şeyseller'den ayıran İngiltere, söz konusu adaları 1965'te İngiliz Hint Okyanusu Bölgesi'nin (İHOB) parçası ilan etti.

Şeyseller'den ayırdığı adaları daha sonra geri vermek zorunda kalsa da İngiltere toplam 2 bin 300 adacığın bulunduğu İHOB ile Hint alt kıtasının güneyinde varlığını sürdürdü.

İngiltere İHOB içerisindeki Chagos Takımadaları'nın en büyüğü olan mercan ada Diego Garcia'yı 1966'da müttefiki ABD'ye 50 yıllığına kiraladı.