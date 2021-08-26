Fuji-Q Highland Eğlence Parkı’ndaki hız treni, 1 yıl içinde 30-50 yaş aralığındaki kadın ve erkekler arasındaki 4 kişinin kemiklerinin kırılmasına yol açtı.

Süregelen yaralanmalarla ilgili geçen hafta yetkililer bilgilendirildi.

Yaralananlardan özür dilendi

Parktan yapılan açıklamada, hız treninin "güvenlik revizyonu nedeniyle" süresiz kapatıldığı belirtilse de yaralanmalar ile eğlence makineleri arasındaki nedensel ilişkinin henüz doğrulanmadığı vurgulandı.

Hız trenini yapan Osaka merkezli Sansei Technologies, tüm yaralananlardan özür diledi.

2001 yılında açılan ve 2017'de yenilenen hız treni, 0'dan 180 km/s’ye sadece 1,56 saniyede çıkıyor.