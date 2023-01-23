Cezayir Savunma Bakanlığına bağlı Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki doğu-batı ve kuzey-güney yönündeki iki ana yol başta olmak üzere, başkentin güneyindeki Medea, Setif ve Burc Buareyrec kentlerine giden yolların kar nedeniyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Aynı şekilde sivil savunma birimlerinden ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, Cezayir’in kuzeyindeki kentlere bağlı birçok belde ile köy yollarının da kar yağışı nedeniyle kapandığı ifade edildi.

Öte yandan Cezayir Havayolları’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Konstantin ve Batna havalimanlarında, yoğun kar yağışı ve zorlu hava şartları nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşandığı kaydedildi.

Kuzey bölgelerinde etkili olan kar yağışlarına bağlı olarak kırsal ve dağlık bölgelerdeki köy okullarında da eğitime ara verildi.

Sivil Savunma, jandarma ve valilikler tarafından yayınlanan fotoğraf ve görüntülerde, yoğun kar birikintileri nedeniyle trafiğe kapanan yolların açılmasına dair çalışmalar görüldü.

Cezayir Meteoroloji Müdürlüğü, önceki günlerde kuzey kentlerinin bazı yüksek kesimlerinde şiddetli yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunmuştu.

Kış mevsimiyle birlikte şu ana kadar 30'un üzerinde kişi, ısınma amacıyla kullanılan doğal gaz sobalarından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Ülkede 3 yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle baraj, yer altı suları ve nehir seviyelerinde de ciddi düşüş yaşanıyordu.