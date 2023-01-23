AP’nin haberinde, Biden’ın Zients’i Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak atamayı planladığı kaydedildi.

Beyaz Saray’ın ise ilgili değişiklik konusunda çıkan haberlere yönelik yorum taleplerini yanıtsız bıraktığı ifade edildi.

Hükümette ve özel sektörde çok önemli yönetim uzmanlıkları bulunduğu değerlendirilen Zients, eski Başkan Barack Obama yönetimi sırasında Ulusal Ekonomik Konseyi direktörü ve Yönetim ve Bütçe Ofisinin müdür vekili olarak görev yapmıştı.

Jeff Zients, Biden döneminde de Beyaz Saray’da salgınla mücadele ekibine liderlik yaptıktan sonra, geçen nisanda bu pozisyonundan ayrılmış ancak Ron Klain'in isteği üzerine Beyaz Saray'da siyasi araştırmalar ve planlama gibi alanlarda düşük profilde çalışmaya devam etmişti.

Biden'in Obama yönetiminde başkan yardımcısı olduğu zaman da özel kalemliğini yapan Klain’in ise uzun zamandır mevcut görevini bırakmayı düşündüğü, Biden’ın 7 Şubat’ta yapacağı “Birliğin Durumu” konuşmasından sonra ayrılmayı hedeflediği haberlere yansımıştı.