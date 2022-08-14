Bakanlıktan yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik ulusal plan çerçevesinde, güvenlik birimleri, orman şeflikleri ve sivil savunma ekiplerinin ormanların içinde ve yakınlarındaki devriyelerini yoğunlaştırmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca halka "ormanları muhafaza etmek için tüm önleyici tedbirlere uymaları" çağrısında bulunuldu.

Son iki günde 68 orman yangını

Yerel basına göre, Cezayir'de sıcak hava dalgasıyla birlikte son iki gün içerisinde ülkenin çeşitli kentlerinde 68 orman yangını meydana geldi.

Skikda, Tizi Vuzu, Jijel ve Bicaya kentleri başta olmak üzere ülkede yaşanan orman yangınlarında 97 hektarlık alan büyük zarar gördü.

Ordunun katılımıyla söz konusu yangınların büyük çoğunluğu söndürülürken soğutma çalışmaları da devam ediyor.