Başbakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad, salgınla mücadele kapsamında uygulanan karantinanın ekonomik etkilerini hafifletmek için bakanlara ve valilere bir dizi talimat verdi.

Talimata göre, ülkedeki dükkanların açılması ve ticari faaliyet sektörlerinin genişletilmesine karar verildi.

Şehirlerdeki taksiler, berberler, pastaneler, elbise ve ayakkabı, beyaz eşya ve mutfak malzemeleri, kumaş, dikiş ve tekstil sektörünü kapsayan karara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Cezayir'deki Tüccar ve Esnaflar Derneği, birkaç gün önce yetkililere, ülkede binlerce tüccarın iflas tehdidi altında olduğunu belirterek ticari faaliyetlerin yeniden başlaması çağrısında bulunmuştu.

Cezayir makamları, COVID-19'la mücadele kapsamında mart ayının sonlarında ticari faaliyetlerin durdurulması yönünde karar almıştı.

Ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybının 419'a, vaka sayısının 3 bin 256'ya yükseldiğini açıklamıştı.