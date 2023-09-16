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Dünya
AA 16.09.2023 17:05

Cezayir’de son 24 saatte 37 orman yangını söndürüldü

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, son bir günde ülkenin kuzeydoğusundaki 9 vilayette 37 ayrı noktada çıkan orman yangınlarının söndürüldüğünü, iki noktada ise devam eden yangınları söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Cezayir’de son 24 saatte 37 orman yangını söndürüldü
[Fotograf: AA]

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dün itibarıyla Tizi Vizu, Bicaye, Burc Burayrac, Buvera, Bumerdas, Hanşala, Kalima, Cicel ve Tebessa kentlerindeki 39 noktada çıkan orman yangınlarının 37’si söndürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Çevre illerden gelen söndürme ekiplerinin yanı sıra iki uçak ve helikopterle yangınlara müdahale edildiğine dikkat çekilen açıklamada, iki noktada ise yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu yangınlarda herhangi can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Cezayir’in kuzey bölgelerinde, 24 Temmuz’da meydana gelen orman yangınlarında 34 kişi hayatını kaybetmiş, 194 kişi yaralanmıştı.

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