Cezayir İçişlerine Bağlı Sivil Savunma Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 21 kentte 118 noktada yangın çıktığı belirtildi.

Söndürme çalışmalarının havadan ve karadan tüm hızıyla devam ettiği vurgulanan açıklamada, yangınlarda ölenlerin sayısının 41’e, yaralı sayısının da 160’a yükseldiği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Kemal Belcud, dün yaptığı açıklamada, can kaybını 26 olarak açıklamıştı.

Yerel basına göre onlarca kişi ise hâlâ kayıp.

Hayatını kaybedenlerin çoğu tatile gelenler

Bu arada Başbakan Eymen Bin Abdurrahman, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un talimatı üzerine yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere Et-Tarif kentine gitti.

Bin Abdurrahman, burada basına yaptığı açıklamada, şu ana kadar hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun bölge sakinleri değil tatilciler olduğunu söyledi.

Söndürme çalışmalarında herhangi bir kusur bulunmadığını savunan Başbakan, hızı saatte 91 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yangınları kontrol altına almanın zorlaştığına işaret etti.

Soruşturma başlatıldı

Cezayir Adalet Bakanlığı ise yangınların kasıtlı çıkarılma iddialarına ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Savunma Bakanlığına bağlı Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarından etkilenen kuzeydoğu vilayetlerinde bazı yolların hala trafiğe kapalı olduğu belirtildi.

Et-Tarif'teki yangın büyük hasara neden oldu

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde özellikle Et-Tarif kentindeki yangının boyutu dikkati çekiyor.

Et-Tarif kentindeki çok büyük ormanlık alanın kül olduğu, hayvanat bahçesinin neredeyse tamamen yok olduğu ve ülkenin en önemli milli parklarından biri olarak bilinen El-Kala Milli Parkı'nın büyük kısmının da zarar gördüğü görülüyor.

Cezayir orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Cezayir İçişleri Bakanı Kemal Belcud, dün akşam devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ülkedeki orman yangınlarında Tunus sınırındaki Et-Tarif kentinde 24, kuzeydeki Setif kentinde de 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Belcud, son haftalarda ülkedeki hava sıcaklıklarının 47 dereceyi geçtiğine dikkati çekerek, ağustosun başından bu yana birçok kentte ormanlık alanlarda 106 noktada yangın çıktığını, bu yangınların bazılarının kasten çıkarıldığını, bazılarının ise doğal sonuçlarla meydana geldiğini belirtmişti.

Şu ana kadar devam eden yangınlarda 2 bin 400 hektarlık orman ve makilik alanın kül olduğunu aktaran Belcud, binlerce personelle havadan ve karadan söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetmişti.