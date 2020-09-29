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Cezayir ve Lübnan'da can kayıpları arttı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1719'a, Lübnan'da 351'e yükseldi.
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, COVID-19 salgınında 5 kişi daha yaşamını yitirdi ve 146 yeni vaka tespit edildi. Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1719'a, vaka sayısı da 51 bin 213'e çıktı.
Ülke genelinde COVID-19 teşhisi konulan 102 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 35 bin 962'ye ulaştı.
Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede COVID-19 nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, 1018 yeni vaka tespit edildi ve 580 kişi iyileşti.
Son verilerle ülkedeki COVID-19 kaynaklı can kaybı 351'e, vaka sayısı 37 bin 258'e yükselirken 16 bin 679 kişi sağlığına kavuştu.
Etiketler: Lübnan koronavirüs cezayir koronavirüsSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 03:55
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