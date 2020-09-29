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Suudi Arabistan'da 10 terör hücresi üyesi gözaltında
[Fotoğraf: Getty]
Suudi Arabistan, 10 terör hücresi üyesinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlardan 3'ünün İran'da askeri eğitim aldığı açıklandı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Devlet Güvenlik Kurumunun açıklamasında, belirlenen adreslere yapılan baskında 10 terör hücresi üyesinin gözaltına alındığı, üyelerden 3'ünün, 3 yıl önce İran'daki Devrim Muhafızlarına ait bölgelerde askeri eğitim gördüğü belirtildi.
Baskında çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirilirken, güvenlik gerekçesiyle gözaltına alınanların kimlik bilgileri paylaşılmadı.
İran'dan söz konusu olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: terör hücresi üyesi Suudi ArabistanSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 04:04
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