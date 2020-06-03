Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, Savunma Bakanlığında ordu komutanlarıyla bir araya geldi.

Ülkenin, Fransa'ya karşı bağımsızlık savaşını yürüten Ulusal Kurtuluş Ordusunun varisi olan Cezayir ordusuna karşı değişmez tutumunun, Cezayir'in kindar ve lobilerde gizlenmiş düşmanlarını rahatsız ettiğini dile getiren Tebbun, "Dış lobilerin orduyu hedef alan umutsuz kampanyalarını takip ediyoruz. Bu lobilerin beşiğinin neresi olduğu, uzantıları ve araçları da biliniyor." dedi.

Cezayir 27 Mayıs'ta, halk gösterileriyle ilgili bir belgeselin Fransa'da devlet kanalında yayınlanması ve bunun Cezayir halkının tepkisini çekmesi üzerine Paris Büyükelçisi Salih Libdeyvi'yi istişare için ülkeye çağırmıştı.

Tepki toplayan belgesel: Cezayir Aşkım

"France 5" televizyon kanalında 26 Mayıs'ta, yönetmenliğini Cezayir asıllı Fransız Gazeteci Mustafa Kesus'un yaptığı "Cezayir Aşkım" isimli belgesel film yayınlanmıştı.

Belgesel, 22 Şubat 2019'da başlayan ve Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görevi bırakmasına neden olan gösterilerde tanıklıklarına yer verilen gençlerin sosyal baskılardan kurtulma yönündeki talepleri üzerine yoğunlaşmıştı.

Belgeselde, ordu mensuplarına saldıran göstericilere ait eski görüntülere de yer verilmişti.