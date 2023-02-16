Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ammar Billani, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'ı kabul etti.

Görüşmede Billani, Cezayir yönetiminin ve halkının, depremler nedeniyle "kardeş Türk halkına ve devletine" taziyelerini sunduğunu ifade ederken, ülkesinin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Bu dayanışma ve desteğin sadece zorlu şartların oluşturduğu insani saik ve mülahazalarla ilgili olmadığına dikkati çeken Billani, bunun, tarihi ilişkilerin ve iki kardeş halk arasındaki derin bağların gerektirdiği bir görev olduğunu kaydetti.

Cezayir'e teşekkür

Büyükelçi Göktaş da şahsı ve Türkiye adına Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a, hükümetine ve halkına Türkiye ile gösterdikleri güçlü dayanışma sebebiyle teşekkürlerini sundu.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkının, Cezayir'den gelen yardımların yanı sıra Cezayir halkının ortaya koyduğu dayanışma ruhundan da çok etkilendiğini vurgulayan Göktaş, Türkiye’nin Cezayir’in bu zorlu süreçte ortaya koyduğu "kardeşçe tavrı" asla unutmayacağını kaydetti.

İki ülke ilişkileri görüşüldü

Öte yandan Billani ile Göktaş, iki ülke arasındaki ilişkileri sürdüren olumlu dinamiği korumak ve bu ilişkileri daha da güçlendirmek için ortak çalışmaları sürdürme konusunda mutabık kaldı.

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Birçok ikili meselenin de ele alındığı görüşmede, iki ülke arasında karşılıklı ziyaretlerin yoğunlaştırılması ve düzenli siyasi istişarelerin yanı sıra ekonomik, teknik ve bilimsel işbirliğinin geliştirilmesi, Cezayir ile kültürel ve tecrübe alışverişinin genişletilmesi yoluyla iki ülke dışişleri bakanlıkları arasındaki mevcut siyasi diyaloğun pekiştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Görüşmede ayrıca, Filistin meselesi ve Sahel Bölgesi ile Batı Sahra'daki durum başta olmak üzere, ortak ilgi alanına giren önemli uluslararası ve bölgesel meseleler de ele alındı.

Cezayir'in depremzedelere yardımları

Cezayir'de, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma amacıyla sosyal medya platformlarından başlayan destek çağrıları kısa sürede geniş kapsamlı yardım kampanyalarına dönüşmüştü.

Cezayirli sporcular, siyasiler ve vatandaşlar depremin ilk gününden itibaren sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Türk devleti ve halkının yanında olduklarını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başta olmak üzere tüm devlet kadroları taziye ve destek mesajları yayımlayarak Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Türkiye'ye gönderilen 86 kişilik arama-kurtarma ekibinin yanı sıra Cezayir Kızılayından bir tıbbi heyet ile 95 tonluk insani yardım malzemesi de Türkiye'deki deprem bölgesine ulaşmıştı.

Cezayir, 10 Şubat’ta da Türkiye'ye 30 milyon dolarlık destekte bulunacağını duyurmuştu.

Cezayir Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir hükümeti, Cumhurbaşkanı Tebbun’un talimatı üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne 30 milyon dolar, Suriye Arap Cumhuriyeti'ne de 15 milyon dolar mali yardımda bulunma kararı aldı." ifadesi kullanılmıştı. Açıklamada, Cezayir'in Türkiye ve Suriye ile tam bir dayanışma içinde olduğu ve "bu iki kardeş ülkeye yardımların süreceği" vurgulanmıştı.