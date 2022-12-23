Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, yerel medya temsilcileriyle gerçekleştirdiği dönemlik buluşmada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cezayir devlet televizyonunda bazı kısımları yayınlanan buluşmada Tebbun, ülkesinin Fas ile kopuk ilişkilerin yeniden tesis edilmesine dair bir arabuluculuk durumunun olmadığını belirterek, “Fas ile bir arabuluculuk söz konusu değil. Eğer bir arabuluculuk olsaydı, bu bilgiyi ilk duyan Cezayir halkı olurdu.” dedi.

“Cezayir'in ilişkilerinin tek eksenle sınırlandırılması kabul edilemez"

Filistin meselesine de değinen Tebbun, ülkesinin Filistin’in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üye olması için çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

Cezayir’in Avrupa Birliği başta olmak üzere Çin ve Rusya ile de ilişkilerini güçlendirmeye çalışacağına işaret eden Tebbun, “Cezayir'in ilişkilerinin tek eksenle sınırlandırılması kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

Eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika döneminde yağmalanmış fonlardan 20 milyar doların kurtarıldığını açıklayan Tebbun, konunun detayına ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Cumhurbaşkanı Tebbun’un söz konusu buluşmasının tamamı bu akşam devlet televizyonu ve radyolarında yayınlanacak.