İtalya Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde Roma’da düzenlenen 15. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışında Meloni bir konuşma yaptı.

Meloni, "Çok fazla bağımlılığın, bazı değer zincirlerinden vazgeçmenin egemenlik açısından stratejik bir hata olduğunun, enerjide Rusya'ya bağımlılıkta farkına vardık. Muhtemelen güvenlik açısından da ABD'ye aşırı bağımlı olduğumuzun farkına varıyoruz. Tabii Rusya'ya bağımlılıktan çıkarken, Çin'e bağımlılığı teşvik etmenin akıllıca olmayacağının da farkındayız." ifadelerini kullandı.

Meloni, askeri harcamaların ulusal çıkarları korumak için gerekli olduğunu dile getirdi.

"Denge olmadan barış değil, işgal olur"

Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Meloni, sadece barış ilan etmenin yeterli olmadığına dikkati çekerek, "İki aktörü masaya oturtmaya zorlamak istiyorsanız, ilk kural sahadaki güçlerin dengesidir. Denge olmadan barış değil, işgal olur." dedi.

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO'nun İtalyan dış politikasının temel taşları olduğunu ifade eden Meloni, İtalya'nın öncü bir rol oynaması gerektiğini söyledi.

Meloni, düzensiz göç konusunun bir sonraki AB zirvesinde ana gündem maddesi olarak yer almasını talep ettiklerini ve bunu sağladıklarını dile getirerek, "AB Komisyonu’nun Orta Akdeniz rotasını öncelikli konular arası alması İtalya'nın tutumu sayesinde oldu. Yapıcı ama ciddi bir yaklaşım gerekiyor." yorumunu yaptı.

"İtalya, Avrupa enerji için doğal bir enerji köprüsü"

Meloni, İtalya'nın coğrafi konumu sayesinde Avrupa için doğal bir enerji köprüsü konumunda olduğunu kaydetti.

İran’da barışçıl gösterilerde bulunanlarla dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Meloni, "İran'da barışçıl protestoculara ve kadınlara yönelik şiddeti kabul edilemez buluyorum." dedi.

Meloni, bu akşam dışişleri ve savunma bakanlarıyla birlikte Irak’taki barış misyonunda görevli İtalyan askerlerinin Noel bayramını kutlamak üzere bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştireceğini de belirtti.