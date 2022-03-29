Tesis çalışanları, Rus askerlerin, radyasyon koruması olmayan zırhlı araçları toksik kızıl ormanda kullanarak radyoaktif tozların hareketliliğine neden olduğunu söyledi.

Bir Çernobil çalışanı, askerlerin bu hareketinin "intihar" olduğunu, soludukları radyoaktif tozun vücutlarında dahili radyasyona neden olabileceğini ifade etti.

Ukrayna, 25 Şubat'ta, Çernobil'deki radyasyon seviyesinin toprakta hareketliliğe neden olan ağır askeri araçlar nedeniyle arttığını açıklamıştı.

Rus tankları ilk olarak 24 Şubat günü Çernobil'e girmişti.