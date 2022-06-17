Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinden (CERN) yapılan açıklamada dün gerçekleştirilen 208'inci Konsey toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve Belarus'un Rusya'ya destekleri kınanırken, bu saldırıların çok ciddi insani krize sebep olduğuna işaret edildi.

Açıklamaya göre, Konsey Rusya ve Belarus ile 2024'e kadar geçerli olan Uluslararası İşbirliği Anlaşmalarını sonlandırdı.

"Konsey, Ukrayna'daki gelişmeler ışığında daha başka kararlar almaya hazırdır"

Açıklamada,"Mevcut durumun takibini sürdüren Konsey, Ukrayna'daki gelişmeler ışığında daha başka kararlar almaya hazırdır." ifadesine yer verildi.

CERN'in ülkelerle 5 yıl süreliğine imzaladığı Uluslararası İşbirliği Anlaşmaları, taraflardan biri anlaşmanın feshedildiğine dair yazılı ihbar göndermedikçe otomatik yenileniyor.

Belarus ile CERN arasındaki anlaşmanın Haziran 2024, Rusya ile anlaşmanın ise Aralık 2024'te dolması öngörülüyordu.