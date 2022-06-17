Belçika'da hükümetin bugün üzerinde uzlaşmaya vardığı "iş gücü reformu" çalışanların haklarıyla ilgili çeşitli konularda yenilikler içeriyor.

Anlaşmayla daha önce de kabul gören ve çalışanlara iş saatlerini günlük 10 saate çıkararak haftada 4 gün çalışma imkanı veren teklif üzerinde nihai uzlaşı sağlanmış oldu.

Mesai dışında "e-postalara karşılık vermeme" hakkı

Uzlaşılan bir diğer konu da mesai saatleri dışında çalışanların kendilerine iş yeri tarafından gönderilen e-posta ve internet mesajları gibi bildirimlere karşılık vermeme hakkı oldu.

Hükümetin iş gücü reform paketinde ayrıca istihdamın 2030'da yüzde 80'e çıkarılması hedefine yönelik bazı düzenlemeler de yer aldı.

Bu kapsamda internetten satış uygulamaları için çalışanların haklarının artırılması, çalışanların ilave eğitim hakkı, e-ticaret alanında çalışanlara gece çalışması gibi esnek mesai hakkı gibi yenilikler de reform paketinde bulunuyor.