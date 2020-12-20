Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cerablus'ta patlayıcı yüklü traktör bulundu
[Fotoğraf: AA]
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Cerablus'ta, bir traktörde tuzaklanmış 150 kilogramlık patlayıcı bulundu. Patlayıcı yüklü traktör, kontrollü olarak imha edildi.
Cerablus'ta, yol kenarında park halindeki bir traktörde C4 ile tuzaklanmış 150 kilogram el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Uzaktan radyo frekans komutalı patlayıcının, terör örgütü PKK-KCK-PYD-YPG tarafından konulduğunun değerlendirildiği belirtildi.
[Fotoğraf: AA]
Patlayıcı, araç ile birlikte kontrollü şekilde imha edildi.
Gaziantep Valiliği, yerel kolluk birimlerince olaya ilişkin tahkikatın başlatıldığını açıkladı.
Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı Terör Örgütü PKK/YPG
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