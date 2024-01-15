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Dünya
AA 15.01.2024 11:09

CENTCOM: Husiler, savaş gemisi USS Laboon’a seyir füzesi attı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden ateşlenen gemisavar seyir füzesini düşürdüğünü duyurdu.

CENTCOM: Husiler, savaş gemisi USS Laboon’a seyir füzesi attı

CENTCOM'un X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yemen'deki Husilerin kontrolünde bulunan bölgeden ABD donanmasına bağlı Kızıldeniz'in güneyinde faaliyet gösteren "USS Laboon" gemisine doğru bir gemisavar seyir füzesinin ateşlendiği bildirildi.

Füzenin Yemen'in Hudeyde kenti kıyısı yakınlarında ABD savaş uçakları tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da hasarın meydana gelmediği kaydedildi.

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

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