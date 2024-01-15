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Dünya
AA 15.01.2024 10:45

Brent petrolün varil fiyatı 78,32 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​78,32 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 78,32 dolar

Cuma günü 80,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 78,32 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,81 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, bu hafta dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'den gelecek ekonomik veriler öncesinde temkinli bir yol izliyor. Açıklanacak verilerin söz konusu ülkelerde ekonomik hareketlilik ve petrol talebine yönelik daha fazla ipucu vermesi bekleniyor.

Küresel petrol kaynaklarının çoğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da artan gerginlik petrol fiyatlarının kısmi artışını destekliyor. Geçen hafta ABD ve İngiliz savaş uçaklarının, Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası nakliye yollarına yönelik devam eden saldırılarına cevaben Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Saldırılara yönelik görüşlerini bildiren ABD Başkanı Joe Biden, gerektiğinde ABD halkını ve uluslararası ticaretin serbest akışını korumak için daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceklerini ifade etti. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Yemen'deki Husilere yönelik ABD ile hava saldırıları gerçekleştirmelerine ilişkin "Gemilere saldıranlara karşı harekete geçmekte haklıyız." ifadesini kullandı.

ABD ordusu, Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'de 27 saldırı gerçekleştirdiğini aktardı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ise İsrail'e karşı askeri operasyonlarına ve İsrail gemilerinin Kızıldeniz'den geçişini engellemeye devam edeceklerini açıkladı.

Bölgedeki çatışmaların etkisiyle çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. Küresel petrol ticareti için önemli rol oynayan Kızıldeniz'de çatışmaların devam edeceği beklentisi, küresel tedarik zinciri krizinin oluşabileceği ve enerji sevkiyatlarının olumsuz etkilenebileceği endişelerini körüklüyor ve petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,54 ile 78,88 dolar aralığının direnç, 77,82 ile 77,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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