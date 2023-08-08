Cenaze evinden ilginç girişim: Barbie tabutları

Alpha ve Omega Cenaze Evi'nin sahibi Isaac Villegas, cuma AP'de yayımlanan açıklamasında pembe tabutları filmden önce de sattıklarını belirtti.

Villegas, Barbie'nin büyük yankı uyandırmasının ardından pembe metal tabutlara oyuncak bebek görseli koymaya karar verdiğini belirtti. Tabutlara ayrıca küçük beyaz yıldızlar eklendi.

Cenaze evi sahibi "'Bu trendi kovalamalıyız' dedim. Başarılı olduk" dedi.

Villegas, Barbie tabutlarla bir promosyon kampanyası başlattığını ifade ederek, "Daha çok sayıda pembe tabutumuz olacak çünkü insanlar bunu istiyor" dedi.

"Gerçek bir Barbie gibi dinlenebilirsiniz"

Ekvator'da da Funeraria Olivares adlı cenaze evi, Barbie temalı tabutunun reklamını TikTok'taki 21 Temmuz tarihli paylaşımıyla yapmıştı.

1,5 milyondan fazla kez izlenen videoda "Gerçek bir Barbie gibi dinlenebilirsiniz" ifadesine yer verilmişti.

Greta Gerwig'in yönetmenliğini yaptığı film, Margot Robbie'nin canlandırdığı Barbie karakterinin, aniden ölümlülük endişesine kapılarak gerçek dünyada kendini keşfetme arayışıyla "Barbie Diyarı"nın anaerkil ütopyasını terk etmesini konu alıyor.