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Dünya
AA 07.08.2023 22:28

Brüksel'de metro vagonuna zehirli madde atıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de metro vagonuna zehirli madde atılması sonucu iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Brüksel'de metro vagonuna zehirli madde atıldı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Toplu taşıma şirketi MVIB'den yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos akşamı Brüksel'e bağlı Anderlecht belediyesindeki Delacroix metro istasyonunda vagona amonyak olduğu tahmin edilen zehirli bir madde atıldı.

Sıvıya maruz kalan iki kişi hastanede tedavi altına alındı. 2 ve 6 numaralı metro hatları durduruldu.

Yerel basına konuşan görgü tanıkları, orta yaşlı bir erkeğin metrodan inmeden önce sıvıyı vagona attığını, iki dakika sonra idrar benzeri bir koku yayıldığını, nefes almakta zorlandıklarını ve gözlerinin yandığını anlattı.

Brüksel metrolarında aralıklarla şiddet eylemlerine rastlanıyor. Son dönemde metrolarda bıçaklı saldırı, yolcuların ray boşluğuna itilerek yaralanması gibi olaylar yaşanmıştı. Metrolarda terör saldırısı ihtimali de zaman zaman gündeme geliyor.

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