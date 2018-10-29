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Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz: Cinayetin sorumluları adalet önüne getirilmeli

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi otoritelerin neler olduğunu bildiğini söyledi.

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Cemal Kaşıkçının nişanlısı Cengiz: Cinayetin sorumluları adalet önüne getirilmeli

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, uluslararası haber ajansı Reuters'a konuştu.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayetin sorumlularının yargı önüne getirilmeleri ve cezalandırılmaları gerektiğini ifade etti.

Cengiz, sorumluların kim olduğunu bilmediğini söyledi.

Ancak, cinayetin Suudi konsolosluğunda gerçekleştiğini, bu durumda da Suudi otoritelerin cinayetten sorumlu olduğunu belirtti.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz, Suudi kraliyet ailesinin kendisiyle iletişime geçmediğini, başsağlığı dilemediğini de sözlerine ekledi.  

Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın başkonsolosluktan çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: Cemal Kaşıkçı
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