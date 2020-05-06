Annesinden lüks bir spor otomobil istedi, almayınca 3 dolarla California'ya doğru yola çıktı.

Ancak tüm bunlar bir hayalden ibaretti, çünkü annesinin aracını kaçıran küçük bir çocuktu.

Görenleri hayrete düşüren olay ABD'nin Utah eyaletinde yaşandı.

Polis otobanda yalpalayarak hızla giden cipten şüphelendi. Aracı durdurdu ve şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı.

Sürücü koltuğunda oturan 5 yaşındaki Trooper Rick Morgan'dı.

Küçük çocuğun ebeveynleri yokken, ağabeyinin uyuduğu sırada evden çıktı.

Polisler, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. "3 dolarla lüks otomobil almaya gidiyormuş" notunu da ekledi.

Olayda şans eseri herhangi bir kaza olmadı. 5 yaşındaki Trooper Morgan ailesine teslim edildi.

