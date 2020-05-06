Eyalet yetkilileri, 6 haftalık sokağa çıkma yasağı süresince halkın temel gıda ihtiyacını karşılamak için açık kalmasına izin verilen Koyambedu pazarını ziyaret edip, virüs bulaşan kişilerle temas kuran 7 bin kişinin karantinaya alındığını bildirdi.

Chennai şehrinde bugüne dek 2 bin 8 vaka görülürken, bunun 545'i son 2 günde kaydedildi.

Hindistan'da 4 Mayıs'ta sona eren sokağa çıkma yasağının bazı kısıtlamaların kaldırılarak uygulanmasına karar verilmişti.

5 Mayıs'ta 1 günde 3 bin 900 yeni COVID-19 vakası görülmüş, bu şimdiye dek görülen en yüksek günlük artış olarak kayda geçmişti.

Mumbai'de içki dükkanları kapatıldı

Ülkenin en büyük kenti Mumbai'de sokağa çıkma yasağının gevşetilmesinin ardından yeniden açılan içki dükkanlarında oluşan kalabalıklar nedeniyle dükkanların yeniden kapatılmasına karar verildi.

Başkent Yeni Delhi'de içki dükkanlarındaki yoğunluğu önlemek üzere alkollü içkilere yüzde 70 özel satış vergisi getirildi.

Hindistan'da bugüne dek 49 bin 436 vaka görülürken, bin 695 kişi hayatını kaybetti.