İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerine el koymuştu.

İranlı yetkililer, "Grace 1" adlı tankerin serbest bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi de İran tankerinin alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

Bugün yapılan açıklamaya göre, tankerin kaptanıyla birlikte 3 görevlisi serbest bırakıldı.

ABD'nin Cebelitarık'a başvurduğu iddia edildi

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı, Grace 1'i devralmak için mahkemeye başvurdu.

Habere göre davanın yargıcı Anthony Dudley, tankeri bugün serbest bırakacaklarını ancak ABD’nin başvurusunun değerlendirilmesi için bunun ertelendiğini söyledi.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi'nin tankerle ilgili kararını gün içinde vermesi bekleniyor.

Kaynak: Reuters, AA