Rejim ve destekçilerinin Han Şeyhun ve Marratinnuman ilçelerine hava saldırıları sürüyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, "Dün akşam saatlerinden sonra hava saldırıları şiddetlendi. Rejim ve destekçilerinin saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti" dedi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi ile sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçaklarının dün akşam saatlerinden sonraki bombardımanında İdlib'in Marrıthırme köyündeki bir sağlık merkezi hedef alındı.

Saldırıda 1'i sivil savunma görevlisi, 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 sivil hayatını kaybetti.

Suriye Amerikan Doktorları Derneği'nin (SAMS) sorumlularından Doktor Muhammed Kettub da söz konusu saldırıya ilişkin, akşam saatlerinde bir sağlık noktasının 17 kez hedef alındığını söyledi. Kettub, "Saldırıda bir hemşire ve bir ambulans şoförü de vefat etti. Ambulans da kullanılmaz hale geldi" diye konuştu.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. Şehir, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın, toplam 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA