Canlı yayında eski bakan ve gazeteci birbirine girdi

Beyrut merkezli MTV televizyonunda yayınlanan "Vakti Geldi" adlı siyaset programında tartışma çıktı.



Lübnan eski Çevre Bakanı Wiam Wahhab ve gazeteci Simon Ebu Fadel arasındaki tartışma bir anda alevlendi.



Karşılıklı hakarette bulunan konuklar kısa süre sonra yumruk yumruğa birbirine girdi.



Stüdyodaki seyircilerin de dahil olmasıyla kavga büyüdü.



Güvenliğin müdahalesine rağmen yatışmayan kavga, dışarıda da devam etti.



Gerginlik, bölgede bulunan askerlerin kalabalığa müdahalesinin ardından güçlükle son buldu.