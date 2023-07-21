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Dünya
TRT Haber 21.07.2023 22:15

Canlı yayında eski bakan ve gazeteci birbirine girdi

Lübnan'da televizyon programında konuklar kavgaya tutuştu. Bir gazeteci ile eski bakan arasındaki yumruklu kavgaya seyirciler de dahil oldu. Stüdyo dışına taşan kavgaya askerler müdahale etti.

Beyrut merkezli MTV televizyonunda yayınlanan "Vakti Geldi" adlı siyaset programında tartışma çıktı.

Lübnan eski Çevre Bakanı Wiam Wahhab ve gazeteci Simon Ebu Fadel arasındaki tartışma bir anda alevlendi.

Karşılıklı hakarette bulunan konuklar kısa süre sonra yumruk yumruğa birbirine girdi.

Stüdyodaki seyircilerin de dahil olmasıyla kavga büyüdü.

Güvenliğin müdahalesine rağmen yatışmayan kavga, dışarıda da devam etti.

Gerginlik, bölgede bulunan askerlerin kalabalığa müdahalesinin ardından güçlükle son buldu.

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Canlı yayında eski bakan ve gazeteci birbirine girdi
Canlı yayında eski bakan ve gazeteci birbirine girdi
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