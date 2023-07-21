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Dünya
AA 21.07.2023 22:12

Biden: Yapay zeka ve gelişen teknolojiler karşısında uyanık olmalıyız

ABD Başkanı Joe Biden, "Yeni gelişen teknolojilerin demokrasimize ve değerlerimize yönelik oluşturabilecekleri tehditler konusunda gözü açık ve uyanık olmalıyız" dedi.

Biden: Yapay zeka ve gelişen teknolojiler karşısında uyanık olmalıyız
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray'da teknoloji şirketlerinin liderleriyle yapacağı görüşme öncesi Biden, basın toplantısı düzenledi.

Biden, yapay zekanın, toplumsal, ekonomik ve güvenlik risklerine dikkati çekti ancak diğer yandan "olağanüstü" fırsatlar sunduğuna da vurgu yaptı.

Bugün teknoloji alanında önde gelen 7 şirketin, yapay zeka ile ilgili tedbirlere gönüllü olarak uymayı kabul ettiğini belirten Biden, bu husustaki taahhütlerin emniyet, güvenlik ve güven olmak üzere üç esas ilkenin üzerine temellendirildiğini anlattı.

Biden, bu kapsamda şirketlerin teknolojilerini halka sunmadan önce güvenli olduklarından emin olmak için gerekli test ve değerlendirmeleri yapacaklarını ifade etti.

Şirketlerin kullandıkları sistemlerde güvenliği önceleyerek, siber ve ulusal güvenliğe risk teşkil edebilecek tehditlerle ilgili adımlar atacağını bildiren Biden, insanların bir içeriğin yapay zeka tarafından üretildiğini bilmeleri için şirketlerin ilgili içeriğe etiketleme yapacağını söyledi.

Biden, diğer yandan şirketlerin yapay zeka teknolojisinin kanserden iklim değişikliğine kadar karşı karşıya olunan zorlukları aşmaya yardımcı olacak yollar bulmayı ve öğrenciler ile çalışanların yapay zeka fırsatından faydalanabilmeleri için ilgili alanlarda yatırım yapmayı kabul ettiğini dile getirdi.

ABD Başkanı, "Yeni gelişen teknolojilerin -oluşturmak zorunda olmasalar da- demokrasimize ve değerlerimize yönelik oluşturabilecekleri tehditler konusunda gözü açık ve uyanık olmalıyız" ifadesini kullandı.

Teknolojideki dönüşümün hızına dikkati çeken Biden, bu kapsamda güvenliği sağlamak için ilgili yasal adımlar atmanın gerekliliğini vurguladı. Biden, sorumlu inovasyonun sağlanması kapsamında idari adımlar atmayı sürdüreceğini kaydetti.

Beyaz Saray, bugün aralarında OpenAI, Amazon, Google, Meta, Microsoft'un da bulunduğu 7 ABD şirketinin, yapay zeka ürünlerini piyasaya sunmadan önce güvenlik tedbirlerine bağlı kalmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

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