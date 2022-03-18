Kongre ve Kültür Merkezi’nde 18 Mart 2022’de gerçekleştirilen program, Turizm Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi iş birliğiyle hazırlandı.

MEDIAMANAS tarafından tüm ülkeye yayınlanan program, Çanakkale Şehitleri için saygı duruşu ve milli marşların okunmasıyla başladı.

İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa filmlerin izlettirilmesinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Çanakkale, Türklüğün dirilişidir"

Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, konuşmasında, savaşın çıkmasına neden olanların, bugün hala, Türkler’i yaşadığı coğrafyadan söküp atmak fikriyle hareket etiklerini, bunun boş bir hayalden ibaret olduğunu söyledi.

“Çanakkale, Türklüğün dirilişi olmuştur. Türk Milleti tekrar ayağa kalkmış, mücadele etmiş ve Boğazlar’ın geçilmez olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu savaş, milletin özgüvenini yeniden kazanma savaşıdır; aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın da önünü açmıştır” diyen Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki bu savaşın önemli sonuçlarından birinin, özgürlüklerini kazanma yolunda mazlum milletlere örnek oluşturması olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ceylan, “Türk Milleti’nin bağımsızlığı ve vatan toprağı için toprağa düşmüş, mazlum milletlere özgürlük meş’alesi yakmış aziz şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyor, onları rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyor, Yüce Allah’ın Türk Milleti’ne bir daha böyle savaşlar yaşatmamasını niyaz ediyoruz” dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Türk Dünyası'nın lokomotifi Türkiye'dir"

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki Türk ecdadının tarihte unutulmaz bir zafere eriştiğini, bu zaferin bütün Türk Dünyası’nın zaferi olduğunu, dünyada bugün yaşanmakta olan gelişmelerin Türk Dünyası’nın birlikteliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini, bu birliktelikte Türkiye Cumhuriyeti’nin lokomotif rol oynadığını ve Türk halklarını birleştirdiğini söyledi.

Türk Dünyası’nın çok parlak bir geleceğe sahip olduğuna inancının tam olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, bunun için Türk Dünyası gençlerinin çok iyi eğitilmesi gerektiğini, teknoloji üretebilir hale gelen gençlerin ülkelerini güçlü bir ekonomiye kavuşturabileceklerini, kardeşlik ruhuyla hep birlikte bir, iri ve diri olabileceklerini dile getirdi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kırgız Türkçesi ile “Çanakkale Şehitlerine” şiir okudu

Programda Yabancı Diller Yüksekokulu Kırgızca Koordinatörü, Şair ve Tercüman Altınbek İsmailov, Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat” eserinden Kırgızcaya çevirdiği “Çanakkale Şehitlerine” adlı şiiri okudu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Öğrencilerden “Batmayan Güneş Çanakkale” gösterisi

Program Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan ve öğrencilerin Çanakkale Savaşı’ndan kesitleri içeren gösterilerinden, Çanakkale türkülerinden, halk danslarından oluşan “Batmayan Güneş Çanakkale” adlı gösterileriyle son buldu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Programın ardından Rektörlük tarafından öğrencilere ve konuklara Sosyal Tesislerde Çanakkale Menüsü’nden oluşan öğle yemeği ikram edildi.