Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan Dünya Gıda Programı (WFP) Acil Durum Koordinatörü Jakob Kern, Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi.

Kern, Ukrayna'da Mariupol gibi etrafı kuşatılan şehirlerdeki insani duruma dair endişe duyduğunu belirterek, "Bazı altyapıların yıkılması nedeniyle çok sayıda dükkan ve depo boş kaldı" dedi.

İnsani yardım ve gıda tedarik konvoylarının etrafı sarılan şehirlere ulaşamadığını vurgulayan Kern, "Ukrayna'daki gıda tedarik zincirinin çökme noktasında olduğu" bilgisini paylaştı.

Saldırılar, küresel gıda tedarikinde sorun yaratabilir

Öte yandan BM Özel Raportörü Michael Fakhri, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının sebep olduğu gıda fiyat artışının, dünyanın bazı bölgelerinde açlık, kıtlık ve yetersiz beslenmeyi tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Rusya ve Ukrayna'nın dünyanın en büyük 5 tahıl ihracatçısı arasında yer aldığını vurgulayan Fakhri, "Bu ülkelerle küresel zirai ticaret 1,8 trilyon ABD dolarını bulduğu için küresel gıda güvenliği tehlike altındadır" ifadesini kullandı.

"Yemen ve Afganistan gibi ülkelerde açlık ve kıtlığı artırabilir"

Fakhri, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının sebep olduğu gıda fiyatı artışının olumsuz etkilerinin pekçok ülkede etkilerinin görülmeye başladığına dikkati çekti. Rusya ve Ukrayna'da ekim sezonunun başlamak üzere olması nedeniyle bu sıkıntının daha da geniş zamana yayılacağına vurgu yaptı.

Saldırıların, insani krizin yaşandığı Yemen ve Afganistan gibi ülkelerde açlık ve kıtlığı da artırabileceği uyarısını yapan Fakhri, "Küresel gıda güvenliği açısından uzun dönemli ciddi sonuçlar ortaya çıkmadan, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılar son bulmalıdır" ifadesini paylaştı.

Fakhri ayrıca, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan ötürü Rus halkının da ekonomik sıkıntılar çekmesine yönelik endişelerini dile getirdi.