Cammu Keşmir'de Hint askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı.

Yetkililer, otobüsün güney Pahalgam bölgesinde dağlık bir yoldan geçerken kayarak nehre düştüğünü, en az 6 askerin öldüğünü, birçok kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Kazanın görünen nedeni fren arızası

Polis yetkilileri, yaralıların Srinagar'daki bir askeri hastaneye götürüldüğünün bilgisini verdi.

Otobüsün en az 39 asker ve 2 polis yetkilisini taşıdığı, kazanın görünen nedeninin fren arızası olduğu aktarıldı.