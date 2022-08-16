Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan'ı yılbaşından beri 195 bin yabancı turist ziyaret etti
[Fotograf: Reuters]
Kazakistan'ı yılbaşından bu yana 195 bin 149 yabancı turist ziyaret etti. Yabancı turistlerin en çok tercih ettikleri şehirler sırayla Almatı, Nur Sultan, Kızılorda ve Mangistau oldu.
Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022’nin başından bu yana ülkeyi 195 bin 149 yabancı turist ziyaret etti.
Bunların yüzde 67’sini Rusya, yüzde 16’sını Özbekistan, yüzde 6’sını Türkiye, yüzde 4’ünü Çin ve yüzde 7’sini diğer ülkelerden gelen turistler oluşturdu.
Kazakistan’a gelen yabancı turistlerin en çok tercih ettikleri şehirler sırayla Almatı, Nur Sultan, Kızılorda ve Mangistau oldu.
Etiketler: Kazakistan Orta Asya
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