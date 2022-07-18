San Francisco’nun güneyindeki San Mateo’daki Uluslararası Mücevher ve Mücevher Fuarı’nın direktörü Brandy Swanson, çalınan mücevherlerin oldukça ender olduğunu ve değerlerinin 100 milyon doları geçtiğini söyledi.

Brink’in güvenlik sözcüsü Dana Callahan, 10 Temmuz’daki gösterinin ardından değerli mücevherlerin kamyonlarından birine yüklendiğini ve Los Angeles yolunda soyulduğunu açıkladı.