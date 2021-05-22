Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
California'da yangın: Yerleşim bölgesi tahliye edildi
ABD'nin California eyaletinde yangın çıktı. Santa Barbara kasabasındaki yerleşim bölgesi tahliye edildi. Rüzgarın olumsuz etkilediği söndürme çalışmaları sürerken, yangın kısmen kontrol altına alındı.
ABD’nin California eyaleti alevlere teslim oldu.
Santa Barbara kasabasındaki alevler yerleşim yerlerini tehdit edince bölgede tahliye emri verildi.
İtfaiye yetkilileri engebeli arazi ve rüzgar sebebi ile yangın söndürme çalışmalarını güçlükle yürütüyor.
[Fotoğraf: Reuters]
8 hektar alan yandı
Alevlerle mücadele sürerken yetkililer, yangının yaklaşık yarsının kontrol altına alındığını duyurdu.
Alevlerin bölgedeki yaklaşık 50 evi tehdit ettiği belirtildi.
Yangında yaklaşık 8 hektar çalılık alan yanarken, bir ev de alevlerden hasar aldı.
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