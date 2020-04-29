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Çad'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
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52 vakanın görüldüğü Afrika ülkesi Çad'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Çad'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.
Çad Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ana kadar 52 vakanın görüldüğü ülkede, 19 kişinin de tedavi görerek iyileştiği belirtildi.
Bakanlık, COVID-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve ilk ölümlerin kaydedildiğini açıkladı.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) son verilerine göre, kıtada şu ana kadar 33 bin 566 COVID-19 vakası görülürken, 1469 kişi hayatını kaybetti. CDC, 10 bin 152 kişinin de iyileştiğini rapor etti.
Etiketler: koronavirüs covid-19 çadSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 02:03
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