Çad'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Çad Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ana kadar 52 vakanın görüldüğü ülkede, 19 kişinin de tedavi görerek iyileştiği belirtildi.

Bakanlık, COVID-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve ilk ölümlerin kaydedildiğini açıkladı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) son verilerine göre, kıtada şu ana kadar 33 bin 566 COVID-19 vakası görülürken, 1469 kişi hayatını kaybetti. CDC, 10 bin 152 kişinin de iyileştiğini rapor etti.