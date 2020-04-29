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Afrin'de bir bombalı saldırı daha
[Fotoğraf: AA]
Suriye’nin kuzeyinde Afrin ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti. Olayda can kaybı yaşanmazken çevrede hasar oluştu.
Afrin'in Mahmudiye Mahallesi'nde park halindeki bir araca yerleştirilen bomba patladı. Olayda hayatını kaybeden olmadı, çevrede maddi hasar oluştu.
Olay yerine intikal eden yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu Caddesi'nde akşam saatlerinde terör örgütü PKK/YPG'nin bomba yüklü tankerle düzenlediği terör saldırısında 11'i çocuk 40 kişi ölmüş, 47 kişi yaralanmıştı.
Terör örgütü PKK/YPG, Azez, Afrin, Bab ve Cerablus bölgelerinde sık sık saldırılar düzenleyerek Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu'yla düzenlediği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile oluşturduğu huzur ortamını bozmaya çalışıyor.
Etiketler: ypg PKK bombalı saldırı afrinSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 01:29
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