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Brezilya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı artıyor
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 474 kişi hayatını kaybetti. Toplamda salgından ölenlerin sayısı 5 bin 17'ye çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 yüzünden ölenlerin sayısı 474 artışla 5 bin 17'ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 5 bin 385 artarak 71 bin 886'ya yükseldi.
32 bin 544 kişinin iyileştiği ülkede hayatını kaybeden 1156 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.
Latin Amerika'da salgından en çok etkilenen ülke: Brezilya
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Bölgede ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.
Etiketler: koronavirüs covid-19 BrezilyaSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 00:53
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