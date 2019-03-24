Yerel basındaki haberlere göre Cumhurbaşkanı İdris Debi, ordunun başında 6 yıl görev yapan Mahamat'ın yerine Eski Kara Kuvvetleri Komutanı General Taher Erda'yı atadı.

Debi, Havva Kuvvetleri Komutan Yardımcısı dahil üst düzey birçok askerin de rütbelerini ve yerlerini değiştirdi.

Söz konusu değişikliklerin, Çad Gölü kıyısındaki Dangdala kentinde, terör örgütü Boko Haram militanlarının, dün Çad askerlerini hedef alan saldırısında 23 asker hayatını kaybetmesi ve 10 gün önce askeri bir helikopterin kaybolması olayları nedeniyle yapıldığı belirtiliyor.

Diğer yandan 13 Mart'ta hava kontrol merkeziyle irtibatı kesilen askeri helikopterin enkazı, içindeki biri Rus 4 askerin cesediyle, ülkenin kuzeyindeki Faya Largeau'nun 60 kilometre doğusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA