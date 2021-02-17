Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çad'da çatışma: 35 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Orta Afrika ülkesi Çad’da, hayvan yetiştiricileri ile çiftçilerin kavgası çatışmaya dönüştü, olayda 35 kişi hayatını kaybetti.
Salamat bölgesinde çiftçiler, yola kurulan bir barikatla karşılaştıklarını ardından bölgedeki hayvan yetiştiricilerinin saldırısına uğradıklarını iddia etti.
İki grup arasında yaşanan gerilimin çatışmaya dönüşmesi sonucu biri asker 35 kişi yaşamını yitirdi.
Çad’ın güneydoğusunda hayvan yetiştiricileri ile çiftçiler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.
Son Haberler
- 15:17
- 15:20
- 15:15
- 15:09
- 15:19
Sıradaki Haber
İran'dan nükleer silah açıklaması: Kitle imha silahları üretme peşinde değiliz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz